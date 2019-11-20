Эксперт: назначение нового главы МИД Канады поможет улучшить отношения Москвы и Оттавы

ОТТАВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Назначение Франсуа-Филиппа Шампаня новым главой канадского МИД можно рассматривать как позитивный сигнал, указывающий на возможность улучшения отношений между Москвой и Оттавой. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС политолог, профессор Карлтонского университета (Оттава) Петр Дуткевич, который является крупнейшим в Канаде экспертом по России, одним из основателей и постоянным членом международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это позитивный знак для российско-канадских отношений. Шампань ранее в правительстве [Джастина Трюдо] занимал должность министра инфраструктуры и сообществ, а также был министром по вопросам диверсификации международной торговли, - сказал Дуткевич. - Он известен как политик-прагматик с репутацией хорошего специалиста по заключению сделок". Политолог уверен, что, "в отличие от его предшественницы [Христи Фриланд, представителя украинской диаспоры Канады], у Шампаня нет антироссийских предубеждений и, скорее всего, он не будет строить внешнюю политику, базирующуюся на [его] этнической принадлежности, как это происходило все последние годы".

При этом Дуткевич полагает, что быстрого улучшения отношений между Москвой и Оттавой ждать не стоит. "Должны быть сделаны определенные шаги перед тем, как состоятся встречи на высоком уровне. Для запуска нового этапа [в отношениях] нужен новый посол Канады в Москве (кадровый дипломат Элисон Леклер была назначена послом в РФ в конце октября), и я надеюсь, что она скоро приступит к исполнению своих обязанностей", - сказал собеседник агентства. Он также предположил, что начало потепления отношений стоит ожидать благодаря партнерству двух стран в Арктике.

Шампань в среду получил портфель главы МИД Канады при формировании нового правительства страны по итогам прошедших 21 октября парламентских выборов. Фриланд в кабинете Трюдо возглавит новое министерство межправительственных дел. Также она заняла должность заместителя премьер-министра.

Развитие сотрудничества между Оттавой и Москвой было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства Стивена Харпера (2006-2015) после воссоединения Крыма с Россией и конфликта на востоке Украины.