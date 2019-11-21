Лидеры предвыборной гонки демократов в США поддержали импичмент Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Политики, которые сейчас имеют наиболее высокие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, полагают, что нужно продолжать процедуру импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом они заявили в среду на общенациональных теледебатах в Атланте (штат Джорджия), трансляцию которых ведет телеканал MSNBC .

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Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен отметила, что попытается убедить законодателей из числа республиканцев в необходимости импичмента. "Конечно, я буду это делать", - подчеркнула она. "Нам следует придерживаться принципа, который заключается в том, что никто не выше закона", - констатировала Уоррен.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что Трамп "не только патологический лжец, но и, вероятнее всего, самый коррумпированный президент в американской истории". Он отметил, что "с коррупцией Трампа необходимо разобраться". Бывший вице-президент США Джозеф Байден также выразил уверенность в обоснованности обвинений в отношении Трампа, которые стали основанием для начала процедуры импичмента.

Уоррен, Байден и Сандерс, согласно результатам социологических опросов, в настоящее время имеют наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Несколько других участников дебатов также их поддержали.

В США ранее разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты хозяина Белого дома, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. По мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.