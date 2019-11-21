{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Столтенберг призвал Париж не делать выбора между НАТО и ЕС

Генсек НАТО дал понять, что планирует обсудить с Эмманюэлем Макроном его заявление о "смерти мозга" у альянса

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег президента Франции Эмманюэля Макрона от развития концепции европейской системы обороны в ущерб альянсу. Такое заявление он сделал в интервью "Фигаро", опубликованном газетой в пятницу в преддверии его визита в Париж.

На эту тему
"Смерть мозга": Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег Россию от дружбы с Китаем

"Я поддерживаю систему европейской обороны, но она должна быть опорой НАТО, а не ее заменой. Сегодня Евросоюз не способен защитить Европу", - сказал Столтенберг. Он отметил, что ситуация усугубится в случае выхода из ЕС Великобритании, так как после этого "80% бюджета альянса будет обеспечиваться странами, не входящими в ЕС".

По его словам, "любая попытка отдалить Европу от Северной Америки ослабит не только трансатлантические связи, но и сам европейский континент". "И это не будет выгодно никому", - считает Столтенберг.

Он дал понять, что едет в Париж, чтобы обсудить с Макроном содержание его интервью журналу The Economist, в котором французский президент заявил о "смерти мозга" у НАТО.

"Я хочу сказать ему, что не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью", - заявил Столтенберг. Он напомнил при этом, что Франция "играет лидирующую роль в обороне Европы и располагает боеспособной армией, готовой к развертыванию в случае необходимости".

Столтенберг также отметил, что Франция поддержала решение НАТО "придерживаться двуединого подхода к России: ведение политического диалога при наличии одновременно мощной системы сдерживания".

Теги
ФранцияСтолтенберг, Йенс
Реклама на ТАСС
Reuters: задержанный по делу об убийстве журналистки на Мальте бизнесмен выпущен под залог
При этом он будет находиться под круглосуточным присмотром полиции, так как следственные действия еще продолжаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС