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На Украине объявили в розыск экс-владельца VAB Банка

Ранее НАБУ предъявило обвинение Олегу Бахматюку в растрате около $48 млн кредита, выданного Национальным банком Украины в 2014 году

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка. Данные бизнесмена размещены в базе розыска лиц на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Согласно базе данных, Бахматюк обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", и "Легализация доходов, полученных преступным путем".

13 ноября НАБУ предъявило обвинение Бахматюку в растрате 1,2 млрд гривен (около $48 млн) кредита, выданного Национальным банком Украины (НБУ) в 2014 году.

12 ноября НАБУ сообщило о задержании ряда бывших и действующих сотрудников НБУ по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен, среди них был бывший первый замглавы регулятора и нынешний глава правления "Райффайзен банк аваль" Александр Писарук.

НБУ в октябре 2014 года выдал на два года стабилизационный кредит VAB Банку, а спустя чуть более месяца признал банк неплатежеспособным. 20 марта 2015 года регулятор решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать. Впоследствии банк кредит не вернул. По данным следствия, при оформлении кредита стоимость залогового имущества банка была завышена в 25 раз, о чем знали должностные лица НБУ.

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