Мадрид не комментирует утверждения СМИ о связанной со спецслужбами РФ группе в Каталонии

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Испании пока не комментируют появившуюся в некоторых местных СМИ информацию о начале расследования из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Соответствующую позицию озвучила в пятницу на пресс-конференции исполняющая обязанности министра образования и профессиональной подготовки, официального представителя кабмина Испании Исабель Селаа.

Ей был задан вопрос, намерено ли правительство королевства выразить дипломатический протест России из-за утверждений о начале данного расследования и попросить у Москвы объяснений или же собирается создать совместную группу для обеспечения безопасности в киберпространстве. "В отношении чего бы там ни было с "российскими шпионами", это тайна следствия", - ответила Селаа.

И.о. официального представителя правительства Испании также спросили, знал ли кабмин о данном расследовании. "Вы мне говорите о "российских шпионах", у нас нет никаких новостей", - сказала она.

В четверг газета El Pais утверждала, что в Испании начато расследование из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин заявил, что возмущен фейковыми публикациями в газете в отношении России.

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, комментируя данные утверждения El Pais, ранее заявил, что "не имеет ни малейшего представления" о таких сведениях. Как передавало агентство Europa Press, и.о. министра отметил, что не знает, является ли автор статьи столь информирован или речь идет о "плоде его воображения".