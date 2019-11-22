Болтон заявил, что Белый дом лишил его доступа к личной странице в Twitter

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в пятницу, что Белый дом в течение более чем двух месяцев отказывал ему в доступе к личной странице в социальной сети Twitter.

В пятницу Болтон впервые с 10 сентября, когда стало известно о его отставке с поста помощника, опубликовал пост у себя в Twitter. "Рад вернуться после более чем двух месяцев", - написал он, обещав позднее рассказать о причинах своего отсутствия.

"С момента [моей] отставки... Белый дом отказывался вернуть [мне] доступ к моему личному аккаунту в Twitter. Из страха, что я могу что-то рассказать? Все, кто спекулировал на тему того, что я залег на дно, мне жаль вас разочаровывать!" - продолжил через несколько часов Болтон.

В сентябре Трамп объяснил свое решение отправить Болтона в отставку тем, что тот делал серьезные ошибки.

Помощником президента США по национальной безопасности Болтон был назначен в апреле 2018 года. Он сменил на этом посту Герберта Макмастера.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН, в 2001-2005 годах занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В этот период его считали сторонником расширения американского военного и политического влияния в мире и проведения жесткой линии по отношению к КНДР, Ирану, Кубе, России.