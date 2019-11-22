Эксперт оценила роль внешнеполитической повестки на выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Профессор политологии американского Университета Фордэм Моника Макдермотт считает, что внешнеполитическая повестка не будет играть решающую роль на президентских выборах в США в ноябре 2020 года. Такое мнение она выразила в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Американцев на выборах прежде всего интересует их благосостояние и состояние экономики, - пояснила она. - Вопросы внешней политики в целом не оказывают влияния на голосование, если только страна не участвует в войне или, например, не наступил период холодной войны. Нет признаков того, что вопросы внешней политики повлияют на исход президентских выборов в 2020 году".

По ее мнению, на исход выборов не окажет серьезного влияния и начатый демократами в Палате представителей Конгресса процесс импичмента президента США Дональда Трампа. "В данный момент вопрос об импичменте не оказывает влияния на настроения избирателей, поскольку ни республиканцы, ни независимые избиратели не настроены решительно против Трампа, - пояснила она. - Последние опросы указывают на то, что часть независимых избирателей отказывается от поддержки импичмента. Я не считаю, что процесс импичмента окажет долговременное влияние на настроения избирателей в канун выборов".

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в дискредитации Байдена.