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Лавров заявил Боррелю, что ничего не знает о якобы действующих в Каталонии "шпионах"

Ранее газета El Pais утверждала, что в Испании начали расследование из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил и.о. главы МИД Испании Жозепу Боррелю, что ничего не знает о появившейся в некоторых местных СМИ информации о начале расследования из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Об этом испанский дипломат заявил в субботу агентству EFE.

Лавров и Боррель встретились на полях министерской встречи G20 в городе Нагоя. "У меня нет другой информации, чем та, что в прессе, - отметил и.о. главы МИД Испании. - Министр [Лавров] сказал мне, что он тоже ничего не знал". "Я также не мог сообщить ему [Лаврову] много, потому что в моем распоряжении лишь новости, которые появляются в СМИ", - добавил Боррель.

В четверг газета El Pais выступила с утверждением, что в Испании начато расследование из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин заявил, что возмущен фейковыми публикациями в газете в отношении России.

Боррель, комментируя данные утверждения El Pais, ранее заявлял, что "не имеет ни малейшего представления" о таких сведениях. Как передавало агентство Europa Press, и.о. министра отметил, что не знает, является ли автор статьи настолько хорошо информированным, либо речь идет о "плоде его воображения".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИспанияРоссияБоррель, Жозеп
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