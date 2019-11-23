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Акции протеста в Иране

В Тегеране частично восстановили доступ в интернет

В частности, доступ к глобальной сети через модем восстановили для пользователей компании Mobinnet, в некоторых иностранных посольствах, а также в университетах столицы Ирана

ТЕГЕРАН, 23 ноября. /ТАСС/. Доступ в интернет для частных пользователей частично восстановлен в Тегеране. Об этом сообщает в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

В частности, доступ к глобальной сети через модем восстановлен для пользователей компании Mobinnet. Интернет также доступен в ряде иностранных посольств, а также в университетах столицы.

Мобильный интернет на данный момент не доступен для пользователей иранских компаний.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

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ИранАкции протеста в Иране
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