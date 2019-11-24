Глава ЦИК Белоруссии считает, что новый парламент обеспечит предсказуемую госполитику

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что новый состав белорусского парламента будет обеспечивать предсказуемую государственную политику, а основой его работы будут экономические и социальные проекты. Такое мнение она высказала в воскресенье в эфире телеканала ОНТ .

"Я думаю, что новый состав парламента будет обеспечивать предсказуемую государственную политику. И я не думаю, что здесь будут конфликты и конституционные кризисы. Это не тот парламент, который на это пойдет", - сказала Ермошина. По ее словам, в парламент попали люди "успешные и достойные, состоявшиеся в жизни". "Думаю, что основой политики данного парламента будут экономические и социальные проекты", - сказал Ермошина.

Касаясь предстоящих президентских выборов в 2020 году, Ермошина отметила, что не видит необходимости в изменении избирательного законодательства до этой избирательной кампании, на чем настаивают представители ОБСЕ. "Есть международная норма, что за год до выборов закон не должен меняться, правила игры должны устояться. Речь может идти только о совершенствовании правоприменительной практики", - сказала глава ЦИК. При этом она не исключила, что после президентских выборов 2020 года может встать вопрос об изменении конституции.

Парламентские выборы в Белоруссии прошли 17 ноября. Было избрано 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания. Никто из представителей оппозиции в парламент нового созыва не прошел. Наблюдатели от СНГ отметили, что выборы были проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ со своей стороны утверждали, что нынешние выборы не соответствовали международным стандартам. Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. О своем участии в предстоящей президентской кампании заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.