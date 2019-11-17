В Белоруссии избраны 110 депутатов нижней палаты парламента

В течение дня в ЦИК в общей сложности поступило 25 письменных обращений, которые касались разъяснения избирательного законодательства, образования и деятельности комиссий, проведения предвыборной агитации, аккредитации и деятельности наблюдателей, порядка голосования и подсчета голосов. Кроме того, как сообщила Ермошина, за день в ЦИК поступило "52 телефонных звонка, примерно половина из которых была связана с тем, что граждане пытались выяснить участок, где они могут проголосовать".

Организаторы выборов уверены, что парламент страны избран в правомочном составе. Говорить о том, что где-либо избиратели могли проголосовать против всех кандидатов, не приходится. В беседе с корр. ТАСС глава ЦИК Лидия Ермошина с улыбкой выразила сомнение в таком исходе. "Я не думаю, что 30 с чем-то тысяч проголосуют против всех, учитывая 50-процентную явку", - сказала она.

В ходе этих выборов была отмечена рекордная явка избирателей на досрочном голосовании, которое проходило с 12 по 16 ноября. За пять дней явка составила 35,77%, превысив аналогичный показатель досрочного голосования на парламентских выборах в 2016 году (31,29%).

В Белоруссии на парламентских выборах нет единого порога явки для всей страны, поэтому выборы считаются состоявшимися в отдельных избирательных округах, если явка на них превышает 50%. Таким образом, так как во всех округах проголосовало, по словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, более половины избирателей, были избраны все 110 депутатов.

Участники кампании наблюдения "Право выбора", которая объединяет восемь политических и гражданских структур, сообщили на брифинге в воскресенье, что за пять дней досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей они зафиксировали 490 нарушений избирательного законодательства и подали 281 жалобу. По данным этих наблюдателей, среди нарушений отмечено "несоответствие числа проголосовавших тем цифрам, которые пишут в протоколах члены избирательных комиссий". Кроме того, как отмечают представители кампании "Право выбора", во время досрочного голосования 16 национальных наблюдателей были лишены аккредитации. Всего на этих выборах окружными избирательными комиссиями было аккредитовано почти 39 тыс. национальных наблюдателей.

Представители миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые по итогам предыдущих электоральных кампаний в Белоруссии рекомендовали пересмотреть практику досрочного голосования, пока не комментируют ситуацию вокруг преждевременного волеизъявления на нынешний выборах. "Когда есть досрочное голосование, то это только верхушка айсберга. Мы же хотим получить полную картину", - отметила глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.

В свою очередь наблюдатели, представляющие миссию от СНГ и избирательные комиссии стран Содружества, отметили высокий уровень организации избирательного процесса и сам ход голосования. "Мы были на нескольких участках в Барановичах. По белорусским меркам это достаточно далеко от Минска, но мы не увидели каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Все шло достаточно спокойно", - заявил ТАСС заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, который принимал участие в наблюдении за ходом голосования.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев обратил внимание на то, что "выборы все-таки организуются для избирателей, а не для наблюдателей". Так он прокомментировал ситуацию с инцидентами, которые имели место на некоторых участках с участием национальных наблюдателей. В целом, констатировал глава миссии от СНГ, сегодня в Белоруссии чувствовалась "достаточно свободная атмосфера на участках, все хорошо организовано".

Лукашенко готов к любой оценке наблюдателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко традиционно проголосовал на парламентских выборах в воскресенье на своем избирательном участке, где в общении с журналистами прокомментировал ход избирательной кампании. Он назвал "бойцами видимого фронта" членов избирательных комиссий, поскольку им порой приходится работать в непростых условиях, сталкиваться с провокациями, включая угрозы и оскорблений в свой адрес. Лукашенко сказал, что все случаи инцидентов на участках власти "задокументировали и разберутся по закону" после выборов. Он сообщил, что отдал распоряжение, прежде всего милиции, пресекать такие факты.

Что касается возможности непризнания парламентских выборов демократическими со стороны западных наблюдателей, глава государства сказал, что "это их право", но он будет "весьма разочарован в их ангажированности". В то же время Лукашенко увидел прогресс в том, что западные наблюдатели приехали на проходящие в стране парламентские выборы без заранее готового решения, что "выборы плохие, мы их не признаем", как это было раньше.

Вместе с тем, он "не будет париться", если увидит негативную оценку избирательной кампании, отметив, что белорусы проводят выборы для своей страны, для своего народа. Лукашенко не скрывает, что власти поддержали кандидатов, которые будут конструктивно работать в новом парламенте, но выбор этот не навязывается избирателям. "Мы об этом говорим откровенно, не играясь в какую-то дутую демократию", - сказал Лукашенко. По его словам, перед новым составом парламента стоит очень много проблем и задач, но самая главная - суверенитет и независимость страны.

Подведение итогов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии планирует утвердить итоги состоявшихся выборов депутатов Палаты представителей 22 ноября. На этом же заседании члены ЦИК примут решение о проведении первой сессии парламента нового созыва. Предполагается, что избранные депутаты соберутся на свое первое заседание 6 декабря.

С предварительными оценками выборов в Белоруссии 18 ноября выступят представители мониторинговых миссий от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Граждане Белоруссии в воскресенье избирали 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания - нижней палаты парламента республики. На места в парламенте претендуют 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей.