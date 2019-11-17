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Выборы в парламент Белоруссии проходят под музыку и танцы

Жизнь в Минске в день голосования проходит так же, как и в любой другой день: транспорт работает в привычном режиме, дороги не перекрываются
Описание
© Михаил Егиков/ТАСС

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии в воскресенье проходили на некоторых участках в сопровождении народных ансамблей. На столах, кроме списков избирателей и других документов, были расставлены национальные угощения.

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Участок №150, расположенный в центре Минска в здании министерства сельского хозяйства республики открылся, как и другие в Белоруссии, в 8 утра. В первый час голосования о начавшемся избирательном процессе свидетельствовали лишь редкие баннеры в пока еще спящем Минске. Да и баннеры разглядеть можно было лишь самые большие, установленные на проспекте Независимости, так как было еще совсем темно.

"Все проходит спокойно, как и на досрочном голосовании. Как показала практика на досрочных выборах, основная масса избирателей приходит ближе к обеду", - говорит в беседе с ТАСС наблюдатель от Общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи (ОО БРСМ) Роман Анфимов, следивший за процессом голосования на 150-м участке.

Ближе к полудню поток избирателей стал увеличиваться, началась развлекательная программа. В фойе здания Минсельхоза зазвучала задорная народная музыка - перед проходящими на участок жителями Минска выступил ансамбль "Кали Ласка". Одна из участниц ансамбля, взяв корреспондента ТАСС под руку, закружила его в веселом танце.

Здесь же были представлены и угощения. Одна из ведущих в стране булочно-кондитерских компаний выставила на участке свою продукцию. Фирменный хлеб, каждая буханка которого весит более 2 кг предложили попробовать и корреспонденту ТАСС.

Ожидания избирателей

Жительница столицы Наталья, как и большинство минчан в единственный на этой неделе выходной день (на субботу был перенесен рабочий день 8 ноября) не спешила на избирательный участок.

"Я собираюсь попозже пойти проголосовать. Хочется, чтоб нам всем жилось лучше", - говорит 44-летняя Наталья, отметив, что большинство ее друзей и знакомых, как правило, также ходят на выборы.

Описание
© Михаил Егиков/ТАСС

Пенсионер Андрей Григорьевич, также побеседовавший с корреспондентом ТАСС, проголосовал рано утром. Среди главных проблем, которые, по его словам, необходимо решать в стране, он выделяет жилищно-коммунальное хозяйство.

"ЖКХ - это вечная проблема. Порядок во дворах, благоустройство дома, вот на что стоит обратить внимание депутатам. А остальное у нас есть", - говорит мужчина.

По словам 67-летнего минчанина, он живет не только на пенсию, но и работает. По его словам, в Белоруссии "жаловаться не на что", все зависит от желания. "Я хотел - я нашел (работу - прим. ТАСС)", - отметил пенсионер.

Обстановка в городе

Жизнь в Минске в день выборов проходит так же, как и в любой другой день: транспорт работает в привычном режиме, дороги в Минске не перекрываются. Правоохранительные органы следят за обстановкой, как и всегда - усиления контроля даже в местах возможного скопления людей в центре столицы корреспондент ТАСС не наблюдал.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

На площади республики в центре Минска уже начали устанавливать новогоднюю елку. Там же - один из крупнейших баннеров в городе, по обе стороны которого развеваются флаги в национальных цветах и с узнаваемым белорусским орнаментом.

Гражданам Белоруссии предстоит избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. На места в парламенте претендуют 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

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Белоруссия
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