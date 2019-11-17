Выборы в парламент Белоруссии проходят под музыку и танцы

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии в воскресенье проходили на некоторых участках в сопровождении народных ансамблей. На столах, кроме списков избирателей и других документов, были расставлены национальные угощения.

Участок №150, расположенный в центре Минска в здании министерства сельского хозяйства республики открылся, как и другие в Белоруссии, в 8 утра. В первый час голосования о начавшемся избирательном процессе свидетельствовали лишь редкие баннеры в пока еще спящем Минске. Да и баннеры разглядеть можно было лишь самые большие, установленные на проспекте Независимости, так как было еще совсем темно.

"Все проходит спокойно, как и на досрочном голосовании. Как показала практика на досрочных выборах, основная масса избирателей приходит ближе к обеду", - говорит в беседе с ТАСС наблюдатель от Общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи (ОО БРСМ) Роман Анфимов, следивший за процессом голосования на 150-м участке.

Ближе к полудню поток избирателей стал увеличиваться, началась развлекательная программа. В фойе здания Минсельхоза зазвучала задорная народная музыка - перед проходящими на участок жителями Минска выступил ансамбль "Кали Ласка". Одна из участниц ансамбля, взяв корреспондента ТАСС под руку, закружила его в веселом танце.

Здесь же были представлены и угощения. Одна из ведущих в стране булочно-кондитерских компаний выставила на участке свою продукцию. Фирменный хлеб, каждая буханка которого весит более 2 кг предложили попробовать и корреспонденту ТАСС.

Ожидания избирателей

Жительница столицы Наталья, как и большинство минчан в единственный на этой неделе выходной день (на субботу был перенесен рабочий день 8 ноября) не спешила на избирательный участок.

"Я собираюсь попозже пойти проголосовать. Хочется, чтоб нам всем жилось лучше", - говорит 44-летняя Наталья, отметив, что большинство ее друзей и знакомых, как правило, также ходят на выборы.