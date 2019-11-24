Советник Трампа: Белый дом готов к разным вариантам развития дела об импичменте

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Белый дом готов к тому, что расследование дела об импичменте президента Дональда Трампа дойдет до Сената Конгресса США, равно как и к тому, что демократы не продвинутся далее Палаты представителей. Об этом рассказала старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

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"Мы готовы к обоим вариантам (расследование дела дойдет до Сената, или демократы остановятся в проведении процедуры импичмента - прим. ТАСС), - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос. - Если мы пойдем в Сенат, что до сих пор не ясно <...> Но многие демократы не видят четких, убедительных доказательств".

"Если будет процесс в Сенате, мы сможем вызвать свидетелей, их свидетелей, привести другие доказательства, - отметила советник. - Среди свидетелей может быть осведомитель (сотрудник спецслужб США, который доложил о своей обеспокоенности содержанием телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля - прим. ТАСС)".