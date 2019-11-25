Республика Корея осудила проведенные КНДР в районе общей границы артиллерийские стрельбы

СЕУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Республика Корея осудила показательные артиллерийские стрельбы, проведенные КНДР по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Об этом заявил в понедельник в Сеуле официальный представитель южнокорейского министерства обороны Чхве Хён Су.

"Стрельбы, упомянутые Северной Кореей, являются нарушением соглашения от 19 сентября 2018 года, подписанного командованиями вооруженных сил двух стран", - подчеркнул он. "Призываем Пхеньян соблюдать ранее достигнутые двусторонние договоренности и немедленно прекратить любую военную активность в пограничных районах, поскольку она повышает уровень напряженности", - добавил представитель ведомства.

Агентство ЦТАК сообщило в понедельник, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннёндо. Отмечается, что лидер КНДР осмотрел одну из позиций береговой артиллерии, а затем, поднявшись на наблюдательный пункт, отдал распоряжение провести показательные стрельбы из орудия.

Соглашение от 19 сентября 2018 года, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает меры по снижению напряженности и рисков военных столкновений. В частности, стороны договорились о создании в приграничных районах зоны, свободной от военных учений и артиллерийских стрельб.