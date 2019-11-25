В Иране заявили, что дадут жесткий ответ на попытки США пересечь "красную линию"

ТАСС, 25 ноября. Иран готов дать жесткий ответ на попытки США и их союзников в регионе пересечь установленные Тегераном "красные линии". С таким заявлением выступил в понедельник командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Шаги, направленные против Ирана, не останутся без ответа. Мы предупреждаем США, Великобританию, Саудовскую Аравию и Израиль: если они пересекут "красные линии", наш ответ будет жестким", - цитирует Салами телеканал Al Jazeera.

Ранее в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави обвинил "ряд государств" в поддержке протестов в Иране, назвав подобные действия вмешательством во внутренние дела страны.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в три раза до 30 тыс. риалов (около $0,25) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией.