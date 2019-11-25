В Палестине заявили, что решение США по еврейским поселениям равносильно объявлению войны

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты фактически объявили войну палестинскому народу, признав законность еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.

"Решение США по еврейским поселениям незаконно и недействительно с точки зрения норм международного права, - подчеркнул аль-Малики. - Администрация США своими решениями объявила войну палестинскому народу, его правам и возможностям".

Как заявил на встрече министров ЛАГ генсек панарабской организации Ахмед Абу аль-Гейт, "подобные заявления Соединенных Штатов означают конец 40-летней посреднической миссии Вашингтона в деле ближневосточного урегулирования". По его словам, международное сообщество считает строительство еврейских поселений на Западном берегу оккупацией и призывает Израиль отказаться от этого. Как отметил Абу аль-Гейт, участники встречи глав МИД ЛАГ заявили о незаконности действий Израиля, отвергнув решение Соединенных Штатов.

Экстренное заседание ЛАГ было созвано по инициативе Палестины после того, как 18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права.