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Начало процедуры импичмента Трампа

Суд США обязал Пентагон опубликовать документы по удержанию военной помощи Украине

Часть материалов - "по крайней мере 106 страниц" - должна быть опубликована к 12 декабря, а все остальные - к 20 декабря

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия в понедельник обязал Министерство обороны США опубликовать имеющуюся в его распоряжении документацию, связанную с приостановкой военной помощи Украине в размере около $400 млн, в том числе и полученные от административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома материалы. С соответствующим постановлением ознакомился корреспондент ТАСС в электронной базе суда.

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Данные документы затребовал базирующийся в Вашингтоне Центр за честность в публичной политике (Center for Public Integrity), подав иск на основании закона о свободе информации (FOIA). Часть материалов - "по крайней мере 106 страниц" - должна быть опубликована к 12 декабря, а все остальные - к 20 декабря, говорится в решении судьи Коллин Коллар-Котелли. При этом судебный процесс по данному вопросу продолжится.

Коллар-Котелли отметила, что "запрашиваемые документы" необходимы для "информирования общественности по вопросу, вызывающему крайнюю обеспокоенность на национальном уровне". Она подчеркнула важность "предоставить общественности доступ к соответствующей информации". Судья считает, что "каждый день процедура импичмента уже приносит непоправимый ущерб при отсутствии информированности общественности".

Теги
УкраинаСШАНачало процедуры импичмента Трампа
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