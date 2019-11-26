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Акции протеста в Гонконге

Глава Гонконга исключила уступки демонстрантам

При этом Кэрри Лам пообещала "серьезно реагировать" на мнения жителей и совершенствовать систему управления

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник пообещала "серьезно реагировать" на мнения жителей, абсолютное большинство которых проголосовало за оппозиционных кандидатов на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов районных советов. В то же время она исключила возможность дальнейших уступок в выполнении требований демонстрантов.

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"Мы серьезно отреагируем на мнения, донесенные до нас, и будем совершенствовать систему управления", - сказала Лам в беседе с репортерами. За эти 5-6 месяцев, по ее словам, жители четко осознали, что Гонконг не может больше терпеть эту хаотичную ситуацию. "Все хотят вернуться к нормальной жизни, и это требует согласованных усилий каждого из нас", - отметила Лам.

В то же время она исключила возможность дальнейших уступок протестующим для снижения напряженности в обществе. Глава администрации подчеркнула, что в сентябре уже было объявлено об отзыве законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай, спровоцировавшего протесты с начала лета.

Что касается остальных четырех требований, то она напомнила, что уже выражала позицию правительства по этому вопросу, которая заключается в невозможности дальнейших уступок.

Помимо отзыва законопроекта, демонстранты требуют созвать независимую комиссию для расследования "жестокости" полиции, освободить всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как массовые беспорядки, а также ввести прямые демократические выборы в Гонконге.

На выборах депутатов райсоветов, прошедших при рекордно высокой явке в 71%, убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции. Они получили контроль над 17 из 18 округов Гонконга, заняв 392 из 452 кресел в райсоветах. Проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест, потерпел беспрецедентное поражение, что вызвало озабоченность в Пекине. Хотя нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, они стали серьезным референдумом, индикатором поддержки населением протестного движения и продемократических реформ.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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