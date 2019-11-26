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Акции протеста в Гонконге

Власти Китая создали кризисный штаб по ситуации в Гонконге

Командный пункт, по данным агентства Reuters, расположился на вилле в городе Шэньчжэне

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. Центральные власти Китая создали кризисный штаб для мониторинга, совещаний и урегулирования ситуации в Гонконге, где шестой месяц не утихают протестные акции. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, командный пункт расположился на вилле в городе Шэньчжэне.

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Как утверждает агентство, Пекин рассматривает возможность замены Ван Чжиминя на посту главы канцелярии Центрального народного правительства в этом специальном административном районе КНР, так как недоволен эффективностью вырабатываемых там решений по урегулированию кризиса. "Канцелярия имеет дело с богачами и пропекинской элитой и изолировала себя от простых людей. Это надо исправлять", - сказал источник агентства.

По данным агентства, принадлежащая канцелярии вилла Bauhinia ("Баухиния" - название цветка, являющегося символом Гонконга - прим. ТАСС) в Шэньчжэне и ранее использовалась в качестве кризисного штаба, в том числе в 2014 году, когда Гонконг охватили студенческие волнения, известные как "движение зонтиков". В ходе нынешних массовых протестов, затянувшихся с начала лета, виллу посещали высокопоставленные китайские чиновники, неоднократно проводившие там совещания с представителями руководства Гонконга.

Как отмечают региональные эксперты, развитие ситуации в бывшем британском анклаве и неспособность властей урегулировать затянувшийся кризис вызывает все большую озабоченность в Пекине. В частности, серьезное раздражение центральных властей КНР вызвали результаты воскресных выборов депутатов районных советов в Гонконге, на которых победили кандидаты от оппозиции. Они получили контроль над 17 из 18 округов, завоевав 392 из 452 мест в райсоветы. Хотя нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, они отразили уровень поддержки населением протестного движения и продемократических реформ.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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