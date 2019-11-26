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Акции протеста в Гонконге

МИД Китая обвинил агентство Reuters в недостоверной информации по Гонконгу

Речь идет о материале, в котором сообщается, что китайские власти создали кризисный штаб по ситуации в Гонконге на вилле в Шэньчжэне

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. МИД Китая во вторник обвинил агентство Reuters в публикации недостоверного материала по Гонконгу. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии внешнеполитического ведомства Китая в этом специальном административном районе КНР.

"26 ноября 2019 года официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге сделал серьезное представление агентству Reuters в связи с опубликованным им сегодня материалом, не соответствующим действительности", - отмечается в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что центральные власти Китая создали на вилле в Шэньчжэне кризисный штаб для мониторинга, совещаний и урегулирования ситуации в Гонконге, где шестой месяц не утихают протестные акции населения. Агентство также выступило с утверждением о том, что Пекин рассматривает возможность замены Ван Чжиминя на посту главы канцелярии Центрального народного правительства в этом особом районе, так как недоволен эффективностью вырабатываемых там решений по урегулированию кризиса в Гонконге.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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