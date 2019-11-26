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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Заседание комиссии по выполнению иранской ядерной сделки состоится 6 декабря в Вене

Встреча пройдет под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет в Вене 6 декабря. Об этом сообщила во вторник внешнеполитическая служба Евросоюза.

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"Заседание Совместной комиссии СВПД состоится в Вене 6 декабря 2019 года", - говорится в распространенном заявлении ЕС.

В документе отмечается, что встреча пройдет под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид. "Заседание Совместной комиссии пройдет под председательством генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги-Марии Шмид и с участием представителей стран Е3+2 (Китай, Франция, Германия, Россия, Соединенное Королевство) и Ирана", - отмечается в тексте.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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