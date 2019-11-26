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Армия Ливана пресекла стычки между шиитскими и христианскими активистами в Бейруте

По информации телеканала Al Hadath, толпы молодежи швыряли друг в друга камни

БЕЙРУТ, 27 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии пресекли во вторник столкновения, вспыхнувшие в кварталах Айн-Руммана и Шиях в Бейруте между демонстрантами и активистами шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах". Как передал телеканал Al Hadath, вмешавшиеся в конфликт солдаты разняли толпы молодежи и остановили стычки, в ходе которых стороны швыряли друг в друга камни.

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Демонстранты, вышедшие на улицу, были сторонниками христианской партии "Ливанские силы", которая поддерживает протестное движение. За 40 дней массовых волнений в Бейруте это уже не первый случай, когда выходцы из разных религиозных общин выясняют между собой отношения на улице. Так в понедельник шиитские активисты враждовали со сторонниками суннитского движения "Аль-Мустакбаль" в кварталах Каскас и Кола в западной части столицы. Столкновения прекратились только после появления на улицах армейских патрулей.

Сообщения о стычках поступили во вторник вечером из горного города Бикфая, где произошли драки между активистами партии Катаиб и Свободного патриотического движения, поддерживающего президента Мишеля Ауна.

Ранее, по информации Al Hadath, в городе Баальбек на востоке Ливана члены шиитских организаций открыли огонь по участникам антиправительственного митинга на площади Мутран. Получили ранения по меньшей мере 15 человек.

Начавшиеся 17 октября массовые акции протеста в Ливане привели к отставке 29 октября коалиционного кабинета во главе с Саадом Харири. 19 ноября демонстранты сорвали проведение сессии парламента в центре Бейрута. Они перегородили подъезды к дворцу на площади Пляс Этуаль и не пропускали туда машины депутатов. В результате только пять законодателей из 128 смогли попасть в парламент. Протестующие добиваются сейчас создания переходного кабинета, который подготовит и проведет досрочные выборы в стране.

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