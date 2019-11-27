Трамп заявил, что не поручал адвокату начать на Украине расследование по делу Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Слова американского лидера привело во вторник агентство Bloomberg .

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"Нет, я не давал ему таких поручений", - сказал американский лидер в интервью радиоведущему Биллу О'Райли, размещенному на его сайте. Трамп также подчеркнул, что считает Джулиани борцом с преступностью.

На вопрос о том, чем Джулиани занимался на Украине, президент США ответил: "Вам следует спросить об этом Руди". "У Руди есть другие клиенты, помимо меня. За годы он много работал на Украине", - добавил президент США.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению оппонентов американского лидера, он пытался заручиться помощью Киева, чтобы переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что Трамп при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.