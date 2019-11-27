{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп заявил, что не поручал адвокату начать на Украине расследование по делу Байдена

В ответ на вопрос о том, чем Рудольф Джулиани занимался на Украине, президент США посоветовал "спросить об этом Руди"

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Слова американского лидера привело во вторник агентство Bloomberg.

На эту тему
Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

"Нет, я не давал ему таких поручений", - сказал американский лидер в интервью радиоведущему Биллу О'Райли, размещенному на его сайте. Трамп также подчеркнул, что считает Джулиани борцом с преступностью.

На вопрос о том, чем Джулиани занимался на Украине, президент США ответил: "Вам следует спросить об этом Руди". "У Руди есть другие клиенты, помимо меня. За годы он много работал на Украине", - добавил президент США.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению оппонентов американского лидера, он пытался заручиться помощью Киева, чтобы переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что Трамп при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Израильские самолеты поразили военные цели ХАМАС в Газе а ответ на ракетный обстрел
В Армии обороны Израиля сообщили, что истребители нанесли удар, в частности, по цеху по производству вооружений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС