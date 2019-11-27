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Начало процедуры импичмента Трампа

Два сотрудника Белого дома ушли в отставку на фоне заморозки помощи Киеву

В Административно-бюджетном управлении Белого дома рассказали, что, в частности, один из сотрудников покинул свой пост из-за "непонимания причин" для удержания помощи

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Два сотрудника Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома покинули свои должности в том числе из-за беспокойства по поводу приостановки военной помощи Украине. Об этом представитель АБУ Марк Сэнди рассказал в середине ноября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Стенограмма его показаний была опубликована во вторник.

Сэнди выступал перед членами трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Конгрессмены спросили чиновника, известно ли ему об отставках из АБУ, которые "хотя бы частично" были связаны с вопросом военной помощи Киеву. "Мне известно об одном моем коллеге, который ушел [со своего поста] в сентябре", - ответил Сэнди, пояснив, что этот человек был разочарован из-за "непонимания причин" для удержания помощи. Еще один сотрудник управления, покинувший свою должность, работал в юридическом отделе управления. По словам Сэнди, он "выражал беспокойство" относительно соблюдения закона о контроле Конгресса за бюджетом (Congressional Budget and Impoundment Control Act).

"Я не хочу описывать это как единственную причину действий человека, но мне известно об их обеспокоенности", - добавил Сэнди, не назвав имена коллег, о которых идет речь.

Ранее во вторник телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США, сообщила, что АБУ предприняло меры для приостановки помощи Украине на сумму $250 млн вечером 25 июля, то есть через несколько часов после телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Согласно документам, первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля, а 18 июля на одном из совещаний отмечалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.

Скандал в Вашингтоне

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора американского президента с украинским коллегой. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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