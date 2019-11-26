CNN: приказ приостановить помощь Киеву подписан в США в день разговора Трампа с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление США предприняло меры для приостановки помощи Украине на сумму $250 млн вечером 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США.
Как следует из этих документов, первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля, а 18 июля, за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского, на одном из совещаний отмечалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.
На просьбу прокомментировать ситуацию с приостановкой помощи Украине представитель Административно-бюджетного управления заявил CNN, что его ведомство "будет и впредь использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков расходовались в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом".
Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора американского президента с украинским коллегой. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.