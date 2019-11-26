CNN: приказ приостановить помощь Киеву подписан в США в день разговора Трампа с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление США предприняло меры для приостановки помощи Украине на сумму $250 млн вечером 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Как следует из этих документов, первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля, а 18 июля, за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского, на одном из совещаний отмечалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.

На просьбу прокомментировать ситуацию с приостановкой помощи Украине представитель Административно-бюджетного управления заявил CNN, что его ведомство "будет и впредь использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков расходовались в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом".

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора американского президента с украинским коллегой. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.