Глава МИД Мексики обсудит с Помпео планы Трампа приравнять наркокартели к террористам

МЕХИКО, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард обсудит с госсекретарем США Майклом Помпео планы вашингтонской администрации объявить наркокартели из латиноамериканской страны террористическими группировками. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении мексиканского МИД.

"Министр иностранных дел свяжется со своим коллегой Майклом Помпео, чтобы обсудить этот вопрос, имеющий большое значение для двусторонних отношений", - указывается в документе. Власти Мексики намерены "в кратчайшие сроки" добиться проведения встречи на высоком уровне, чтобы представить свою позицию и ознакомиться с точкой зрения властей США.

Президент США Дональд Трамп в опубликованном во вторник интервью радиоведущему Биллу О'Райли заявил, что готов объявить мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями.

В понедельник Эбрард заявил о том, что правительство Мексики не считает подобный шаг необходимым. По его словам, это повлечет вмешательство со стороны США во внутренние дела страны, которого Мехико "никогда не примет".

С января по октябрь этого года жертвами насилия в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в стране в значительной степени лежит на наркомафии.

В начале сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности граждан своей главной задачей. Ранее он неоднократно заявлял, что власти намерены делать ставку на урегулирование конфликтов при помощи диалога, а не применения силы.