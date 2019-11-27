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Акции протеста в Иране

Помпео заявил, что США получили 20 тыс. сообщений о нарушениях Тегерана против митингующих

В связи с этим госсекретарь США в очередной раз заявил о скором введении новых санкций против Ирана

ТАСС, 27 ноября. Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил во вторник, что США получили около 20 тыс. сообщений с доказательствами случаев подавления демонстраций и других нарушений прав человека со стороны иранских властей.

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"На прошлой неделе я попросил мужественный иранский народ направить нам доказательства насильственных действий режима в ходе протестов в Иране. На данный момент мы получили около 20 тыс. сообщений. США уже предприняли меры против министра дезинформации Ирана. Впереди новые санкции", - написал Помпео на своей странице в Twitter.

Министерство финансов США 22 ноября объявило о включении в свой санкционный список министра информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми, обвинив его в причастности к ограничению доступа к интернету для граждан Ирана.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в три раза. После этого решения в ряде городов Ирана были проведены протестные акции, произошли столкновения с полицией. 16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. 23 ноября в Тегеране был восстановлен доступ к интернету через стационарные роутеры, однако в столице сохраняются ограничения в отношении мобильного интернета. Ряд мировых политиков выступил с критикой действий Тегерана в отношении протестующих.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Акции протеста в Иране
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