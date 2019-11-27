В Гонконге впервые отменили парад в честь Нового года по лунному календарю

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 ноября. /ТАСС/. Традиционный уличный парад по случаю Нового года по лунному календарю, планировавшийся в Гонконге на 25 января, отменен по соображениям безопасности. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Туристического департамента местного правительства Дейн Чэн.
По ее словам, проведение столь массового мероприятия на улицах города, где несколько месяцев продолжаются протестные акции с участием радикальных демонстрантов, представляется "весьма рискованным".
В то же время Чэн сообщила, что вместо уличного парада для празднования лунного Нового года решено провести другое красочное мероприятие с элементами карнавала, развлечениями, выступлениями местных и иностранных артистов. В настоящее время организаторы подыскивают площадку для такого шоу.
Это первый случай отмены уличного парада в Гонконге с начала его проведения, с 1996 года. Ежегодно это грандиозное зрелище наблюдали сотни тысяч зрителей. В шествии с ярко украшенными передвижными платформами принимали участие группы из разных стран - танцоры, акробаты, жонглеры, барабанщики, духовые оркестры, мастера восточных единоборств - более 3 тыс. человек, демонстрировавших свое искусство в самых разных жанрах.
Туристическое ведомство Гонконга также уведомило о решении несколько сократить масштабы новогодних празднований в ночь с 31 декабря на 1 января в этом административном районе Китая.