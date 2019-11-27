В Гонконге впервые отменили парад в честь Нового года по лунному календарю

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 ноября. /ТАСС/. Традиционный уличный парад по случаю Нового года по лунному календарю, планировавшийся в Гонконге на 25 января, отменен по соображениям безопасности. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Туристического департамента местного правительства Дейн Чэн.

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

По ее словам, проведение столь массового мероприятия на улицах города, где несколько месяцев продолжаются протестные акции с участием радикальных демонстрантов, представляется "весьма рискованным".

В то же время Чэн сообщила, что вместо уличного парада для празднования лунного Нового года решено провести другое красочное мероприятие с элементами карнавала, развлечениями, выступлениями местных и иностранных артистов. В настоящее время организаторы подыскивают площадку для такого шоу.

Это первый случай отмены уличного парада в Гонконге с начала его проведения, с 1996 года. Ежегодно это грандиозное зрелище наблюдали сотни тысяч зрителей. В шествии с ярко украшенными передвижными платформами принимали участие группы из разных стран - танцоры, акробаты, жонглеры, барабанщики, духовые оркестры, мастера восточных единоборств - более 3 тыс. человек, демонстрировавших свое искусство в самых разных жанрах.

Туристическое ведомство Гонконга также уведомило о решении несколько сократить масштабы новогодних празднований в ночь с 31 декабря на 1 января в этом административном районе Китая.