СМИ: Генпрокуратура Украины уволила прокурора, расследовавшего дело компании Burisma

"Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда", - заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в комментарии "РБК-Украина". Ранее он анонсировал это увольнение, сообщив, что Кулик находится на больничном и не явился на тестирование, проводимое в рамках переаттестации прокуроров.

По словам Рябошапки, дело, касающееся компании, продолжит вести новый прокурор. Он также заявлял, что ГПУ проводит проверку по данному делу. Генпрокурор также отмечал, что представители США не обращались к нему с просьбами посодействовать или предоставить какую-либо информацию, касающуюся Burisma и Хантера Байдена.