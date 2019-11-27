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Назарбаев и спикер Госсовета Татарстана обсудили развитие сотрудничества

Стороны обсудили сотрудничество Казахстана и Татарстана в контексте укрепления казахстанско-российских отношений

НУР-СУЛТАН, 27 ноября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

Как сообщила в среду пресс-служба Назарбаева, во время встречи стороны обсудили развитие сотрудничества Казахстана и Татарстана в контексте укрепления казахстанско-российских отношений.

"Я приветствую ваш визит в нашу страну. Татарстан - развивающийся регион России. Вы уже провели переговоры и в Мажилисе (нижняя палата парламента), и в Сенате (верхняя палата) парламента Казахстана. Я очень ценю наши отношения", - сказал Назарбаев.

Теги
РоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичТатарстан
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