Назарбаев и спикер Госсовета Татарстана обсудили развитие сотрудничества

НУР-СУЛТАН, 27 ноября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

Как сообщила в среду пресс-служба Назарбаева, во время встречи стороны обсудили развитие сотрудничества Казахстана и Татарстана в контексте укрепления казахстанско-российских отношений.

"Я приветствую ваш визит в нашу страну. Татарстан - развивающийся регион России. Вы уже провели переговоры и в Мажилисе (нижняя палата парламента), и в Сенате (верхняя палата) парламента Казахстана. Я очень ценю наши отношения", - сказал Назарбаев.