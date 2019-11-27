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Экс-министра юстиции Намибии задержали по делу о коррупции

Речь идет, по данным Reuters, о махинациях в рыбном хозяйства страны

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Антикоррупционная комиссия Намибии объявила, что бывший министр юстиции страны Сакей Шангала задержан в связи с подозрениями в причастности к коррупции. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на генерального директора комиссии Паулюса Ноа.

"Задержан также и бывший руководитель компании Investec Asset Management Джеймс Хатуикулипи", - подчеркнул Ноа. Он отказался предоставить какие-либо дополнительные детали случившегося.

Ранее в ноябре был задержан бывший министр рыболовства Бернхард Исав и один из бывших сотрудников Investec Asset Management. Позднее они были освобождены решением судьи, который не признал законность ордеров на их арест. Исав подозревался во взятках в связи с предоставлением исландской компании квот на вылов скумбрии в намибийских водах. Первые данные об этом скандальном деле были опубликованы 12 ноября основанным Джулианом Ассанжем сайтом WikiLeaks.

Объявление о новом задержании бывшего министра юстиции совпало с проходящими в среду в Намибии президентскими и парламентскими выборами.

Теги
НамибияИсландияАссанж, Джулиан
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