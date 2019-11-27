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Pais: и.о. министра обороны Испании временно примет на себя обязанности главы МИД

Нынешний глава дипведомства Жозеп Боррель займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. И.о. министра обороны Испании Маргарита Роблес возьмет на себя обязанности главы внешнеполитического ведомства после того, как Жозеп Боррель займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

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По ее информации, Роблес временно возглавит МИД Испании до тех пор, пока в королевстве не будет сформировано новое правительство по итогам всеобщих выборов 10 ноября текущего года. Ожидается, что Боррель подаст в отставку 30 ноября.

Ранее депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование состоялось на пленарной сессии в Страсбурге. Таким образом, новая Еврокомиссия сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря, спустя месяц после ранее назначенного срока.

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