Pais: и.о. министра обороны Испании временно примет на себя обязанности главы МИД

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. И.о. министра обороны Испании Маргарита Роблес возьмет на себя обязанности главы внешнеполитического ведомства после того, как Жозеп Боррель займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщила в среду газета El Pais .

По ее информации, Роблес временно возглавит МИД Испании до тех пор, пока в королевстве не будет сформировано новое правительство по итогам всеобщих выборов 10 ноября текущего года. Ожидается, что Боррель подаст в отставку 30 ноября.

Ранее депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование состоялось на пленарной сессии в Страсбурге. Таким образом, новая Еврокомиссия сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря, спустя месяц после ранее назначенного срока.