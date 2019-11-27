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Глава МИД Украины раскритиковал Apple за российский Крым в ее приложениях

Вадим Пристайко посоветовал американской компании не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ее сильная сторона"

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отражать Крым и Севастополь как российскую территорию.

"Представьте, как вы вопите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украл ваш злейший враг, но в то же время какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот какое чувство, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко в Twitter.

Он посоветовал компании Apple не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ее сильная сторона".

Американская компания Apple признала Крым российским и указала это в программе "Погода". Об этом стало известно по итогам встречи председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной. Такие изменения в программе назвали "устранением ошибки".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияПискарев, Василий Иванович
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