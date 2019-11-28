СМИ: Макрон заинтересовался предложением Путина о неразмещении ракет в Европе

ТАСС, 28 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов отказаться от следования официальной позиции НАТО и рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом, как сообщила в среду немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, французский лидер заявил в письме Путину.

По информации издания, в послании, отправленном в Кремль 23 октября, Макрон отметил, что предложение России следует тщательно изучить. Он также подчеркнул необходимость обсуждения сути инициативы в двустороннем и многостороннем формате.

Предложение моратория

МИД РФ 2 августа сообщил, что по инициативе американской стороны прекращено действие российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США свои действия объяснили отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.