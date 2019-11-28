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Акции протеста в Гонконге

Полицейские в Гонконге вошли в кампус университета, где скрывались протестующие

Правоохранительные органы подчеркнули, что основная задача миссии связана не с арестами оставшихся протестующих, а с "заботой о состоянии их здоровья", сбором улик, поиском и устранением взрывоопасных веществ

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 ноября. /ТАСС/. Около сотни полицейских в Гонконге в четверг утром вошли на территорию кампуса Политехнического университета, где 11 дней назад были блокированы сотни радикальных демонстрантов, участвовавших в массовых беспорядках. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

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Правоохранительные органы подчеркнули, что основная задача миссии связана не с арестами оставшихся протестующих, которые все еще могут скрываться в вузе, а с "заботой о состоянии их здоровья", сбором улик, поиском и устранением взрывоопасных веществ. Известно, что радикалы украли из лабораторий опасные химикаты, из которых изготовляли самодельные бомбы и коктейли Молотова. Офицеров полиции, многие из которых оделись в штатское, сопровождают представители пожарных служб и специалисты по взрывчатым материалам.

Руководство университета в среду сообщило, что группа переговорщиков, прочесавшая территорию вуза, больше не обнаружила там ни одного протестующего, призвав полицию снять оцепление кампуса.

17 ноября у института возникли ожесточенные столкновения между полицией и сотнями активистов студенческого протестного движения. В ход шли бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, самодельные катапульты и спортивные луки. Стражи порядка отвечали водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. В результате студенты забаррикадировались на территории кампуса.

Полиция оцепила прилегающие к вузу улицы, но воздерживалась от штурма, вынуждая участников беспорядков самих выйти и сдаться. В общей сложности территорию университета больше недели назад уже покинули свыше 1,1 тыс. протестующих из числа молодежи. За исключением несовершеннолетних, все они были задержаны.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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