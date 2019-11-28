Главы стран Центральной Азии обсудят в Ташкенте перспективы регионального сотрудничества

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /ТАСС/. Второй неформальный консультативный саммит глав стран Центральноазиатского региона пройдет в пятницу в столице Узбекистана. Ожидается, что под председательством президента Шавката Мирзиёева главы пяти соседних республик, а именно Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении обсудят в государственной резиденции "Кук сарой" перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Первый подобный саммит по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошел в марте минувшего года в Астане (ныне Нур-Султан) под председательством экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который по его итогам отметил, что "Ташкент за короткий период разрешил многие накопившиеся проблемы последних 20 лет, экономическим эффектом этих усилий стал рост товарооборота Узбекистана с партнерами по Центральной Азии более чем на 20%". Неформальный формат саммита, в рамках которого не принимались международно-правовые документы, позволил впервые на высшем уровне откровенно обсудить самые острые проблемы региона.

По мнению специалистов, несмотря на то, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приехал на ту встречу, сославшись на запланированный ранее визит в Катар и прислал вместо себя спикера парламента Акджу Нурбердиеву, саммит стал заметным событием в формировании устойчивого тренда на усиление внутрирегиональных связей и партнерства. При этом, как уверено большинство специалистов, в регионе сохраниться традиционное влияние России, которая является стратегическим партнером всех без исключения центральноазиатских государств в сфере безопасности, экономики и социально-культурного развития.

Нынешний Ташкентский саммит предварила встреча глав внешнеполитических ведомств пяти республик, которая прошла в столице Узбекистана 15 ноября. "Наша задача заключается в подготовке документов к предстоящему саммиту, который назначен на 29 ноября. Уверен, что наша встреча пройдет в традиционном духе взаимопонимания и добрососедства", - сказал открывая заседание министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, отметив при этом, что участники заседания также рассмотрят перспективы дальнейшего развития и укрепления регионального сотрудничества и обменяются мнениями по международной повестке.

Приоритеты саммита

Эксперты же полагают, что приоритетными в повестке саммита будет обсуждение транспортно-логистической стратегии региона и вопросов внутрирегиональной торговли. Они указывают на то, что в своем выступлении на саммите в Казахстане глава Узбекистана неоднократно подчеркивал, что приоритетом для стран региона должна стать реализация транспортно-коммуникационных проектов, которые свяжут Центральную Азию с крупнейшими морскими портами и мировыми рынками. По мнению Мирзиёева, транспортно-транзитный потенциал региона определяется его геостратегическим положением в центре Великого шелкового пути, который исторически был мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Не случайно президент Узбекистана после прошлогоднего саммита в Астане инициировал проведение в Ташкенте международной конференции высокого уровня по транспортным коридорам.

Ожидается, что по итогам саммита его участники примут некие устные прорывные решения по углублению региональной интеграции. "Если не на этом саммите, то на следующих будет поставлен вопрос об авторизации региональной интеграции. Нужны какие-то постоянно действующие группы, которые готовили бы решения. Например водно-энергетическая группа, транспортная, пограничная", - сказал известный в Узбекистане эксперт по Центральной Азии Бахтиер Эргашев.

При этом большинство экспертов полагает, что углубление интеграции позволит странам региона выработать общий ответ на такие вызовы как нарастающий дефицит водных ресурсов, наркотрафик и террористические угрозы, что полностью отвечает стратегическим интересам Российской Федерации.