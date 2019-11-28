СМИ: КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра

ПХЕНЬЯН, 29 ноября. /ТАСС/. КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Об этом сообщила в пятницу центральная газета народной республики Rodong Sinmun .

Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" результатами испытаний. "В результате проведения огневых испытаний ракетной системы ее превосходство и надежность были подтверждены", - сообщила Rodong Sinmun.

По информации газеты, ракетные запуски были произведены на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР. Издание не приводит подробностей о типе и технических характеристиках ракетной установки, которая использовалась для запуска. При этом издание отмечает, что "под руководством уважаемого высшего руководителя ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения".

"Он [Ким Чен Ын] был полон решимости вооружить народную армию как можно быстрее, чтобы обеспечить оборону страны", - завершает Rodong Sinmun репортаж о проведении ракетных испытаний.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР произвела в четверг вечером запуск двух ракет неустановленного типа. По его данным, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо северо-восточной провинции Хамгён-Пукто в 16:59 по местному времени (10:59 мск). Министр обороны Японии, в свою очередь, уточнил что запущенные КНДР две баллистические ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км.

Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.