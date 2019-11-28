Президент Чехии заявил, что лидеры бывшей ЧССР не должны попасть в тюрьму

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Руководители Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990), против которых чешская полиция возбудила уголовные дела, по гуманным соображениям не должны попасть в тюрьму. Об этом заявил в четверг президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу Barrandov.

"Для людей, возраст которых превышает 90 лет, наказание [тюремное заключение] теряет смысл. Предполагаю, что они [руководители ЧССР] не будут посажены в тюрьму. И это хорошо", - сказал хозяин Пражского града.

Управление документации и расследования преступлений коммунизма, которое входит в структуру полиции Чехии, возбудило уголовные дела против бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала (95 лет) и бывшего чехословацкого министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет). Они обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Речь идет о том, что во время их пребывания у власти в 70-80-е годы прошлого века они допустили применение огнестрельного оружия чехословацкими пограничниками против граждан, пытавшихся перейти границу ЧССР с целью попасть на Запад.

Полиция сообщила, что с 1976 года до ноября 1989 года, кода чехословацкая компартия в результате "бархатной" революции потеряла власть, при попытке перехода государственной границы ЧССР были убиты девять и ранены не менее семи граждан.

Земан, комментируя эти факты, выразил удивление по поводу того, что решение полиции привлечь к уголовной ответственности бывших чехословацких руководителей было принято через 30 лет после "бархатной" революции.

"То, что на границе стреляли в людей, - свинство. Это свинство заслуживает наказания, но почему этот вопрос стал решаться только 30 лет спустя. О том, что на границах стреляли было известно и раньше. Было известно и то, кто дал приказ об этом. Но я бы был милосерден к людям, которым более 90 лет. Послать их в тюрьму означало бы приговорить их к смерти", - сказал президент Чехии.