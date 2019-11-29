Представители МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили новые ракетные пуски КНДР

СЕУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель Республики Корея по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун провел телефонные переговоры со своими коллегами из США и Японии, обсудив последние ракетные пуски КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении южнокорейского МИД.

"В ходе телефонных контактов со спецпосланником США по КНДР Стивеном Биганом и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки Ли Ду Хун поделился оценкой произведенного северокорейской стороной в четверг запуска двух ракет, а также обсудил вопросы дальнейшей координации по проблеме КНДР", - говорится в коммюнике.

Центральная газета КНДР Rodong Sinmun в пятницу сообщила, что Пхеньян в четверг провел испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" итогами испытательных стрельб.

По данным южнокорейского Комитета начальника штабов, КНДР произвела в четверг в 16:59 по местному времени (10:59 мск) запуск двух ракет неустановленного типа в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо восточной провинции Хамгён-Намдо. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет, которые поднялись на высоту 100 км и пролетели порядка 380 км.