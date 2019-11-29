Президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш признал свое поражение в первом туре президентских выборов.

"Я сохраняю верность идеалам мира, демократии и свободы, которыми всегда руководствовался, и приму любые результаты [президентских выборов], объявленные Национальной избирательной комиссией", - цитирует президента в пятницу малайзийское агентство Bernama.

Национальная избирательная комиссия Гвинеи-Бисау объявила 27 ноября, что Жозе Мариу Ваш занял четвертую позицию и не прошел во второй тур по результатам состоявшихся 24 ноября президентских выборов. Первым по количеству собранных голосов стал глава правящей Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симойш Перейра с 40% поддержки избирателей. На второй позиции - бывший премьер-министр страны Умаро Сиссоко Эмбало с 28% голосов. Жозе Мариу Ваш, согласно официальным подсчетам, получил поддержку 12% избирателей. Второй тур назначен на 29 декабря.

"В избирательных участках на востоке страны были вбросы бюллетеней, однако, несмотря на это, я принимаю результаты голосования с тем, чтобы способствовать умиротворению в обществе", - подчеркнул Жозе Мариу Ваш. Он стал первым в истории президентом Гвинеи-Бисау, который находился на своем посту полный пятилетний срок. С момента достижения независимости от Португалии в 1974 году эта страна на западе Африки пережила десять военных переворотов и их попыток.

Все последние пять лет были отмечены острой политической конкуренцией между президентом и лидером правящей партии Домингушем Симойшем Перейрой. Именно противостояние этих двух ведущих политических фигур парализовало нормальную работу правительства Гвинеи-Бисау. В Африке надеются, что нынешние выборы завершат период неопределенности в политическом истеблишменте страны и позволят властям вплотную заняться решением острых социальных и экономических проблем. Гвинея-Бисау является одной из самых бедных стран континента, почти 70% из 1,8 млн ее граждан живут менее чем на $2 в день.