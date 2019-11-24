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В Гвинее-Бисау начались президентские выборы

На высший государственный пост претендуют 12 человек

ПРЕТОРИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Президентские выборы начались в воскресенье в Гвинее-Бисау, расположенной в Западной Африке. Как отметила южноафриканская радиостанция SABC, избирательные участки открылись в спокойной обстановке, столица страны Бисау живет в обычном для выходного дня ритме.

"Я стал первым главой нашего государства, которому удалось полностью завершить свой срок полномочий", - заявил президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш на заключительном митинге своих сторонников. С момента достижения независимости от Португалии в 1974 году страна пережила 10 военных переворотов и их попыток.

В бюллетени для голосования внесены 12 кандидатов на пост президента, за которых должны высказаться 700 тыс. избирателей. В Гвинее-Бисау не проводятся опросы общественного мнения, однако национальные СМИ в качестве фаворитов на победу называют нынешнего главу государства Жозе Мариу Ваша и его давнего политического конкурента Домингуш Симойш Перейру, который возглавляет крупнейшую парламентскую партию страны - Африканскую партию независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК). Именно противостояние этих двух ведущих политических фигур в последние годы фактически парализовало нормальную работу правительства Гвинеи-Бисау, отмечает SABC.

Жозе Мариу Ваш выступил на выборах в качестве независимого кандидата, а Перейра - как представитель партии.

В Африке надеются, что нынешние выборы завершат период неопределенности в политическом истеблишменте страны и позволят властям вплотную заняться решением острых социальных и экономических проблем. Гвинея-Бисау является одной из самых бедных стран континента, почти 70% из 1,8 млн ее граждан живут менее чем на $2 в день.

Предварительные результаты воскресного голосования станут известны 28 ноября. В случае, если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% поданных голосов, то 29 декабря состоится второй тур выборов.

Теги
Гвинея-БисауВаш, Жозе Мариу
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