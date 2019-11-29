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В Раде требуют лишить депутата от "Слуги народа" мандата за призыв ограничить свободу СМИ

"Оппозиционная платформа" назвала заявление Ольги Василевской-Смаглюк "беспрецедентно циничным и откровенно антиконституционным"

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала неконституционными заявления депутата от президентской партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости "приглушить свободу слова" в стране и призвала лишить ее депутатского мандата.

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"Беспрецедентно циничное и откровенно антиконституционное заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк о том, что "в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить", а также ее призывы "из уважения к институту президентства фильтровать свою речь" полностью отражают суть информационной политики президента Владимира Зеленского относительно свободы слова", - считают в партии.

Как подчеркивается в заявлении, в Конституции Украины, гарантирующей свободу слова в стране, среди причин, по которым свобода слова может быть ограничена, нет формулировки "из уважения к институту президентства". "Очевидно, что народный депутат, открыто призывающая к игнорированию норм Конституции Украины, не может занимать пост председателя следственной комиссии и обязана сложить депутатский мандат", - считают в ОПЗЖ.

В последние недели на Украине разгорается скандал вокруг видео депутата от партии бывшего президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой с угрозами в адрес действующего главы государства. В среду правоохранительные органы Украины провели обыски у Зверобой, изъяв ряд "вещественных доказательств", а Василевская-Смаглюк, которая сама была в прошлом журналистом, в интервью одному из телеканалов заявила о необходимости "приглушить свободу слова в стране". Чуть позже, правда, она сказала, что ее слова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы журналистами.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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