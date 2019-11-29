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Кризис в Сирии

Педерсен подведет итоги раунда Конституционного комитета Сирии в ближайшее время

Ранее сообщалось, что сторонам не удалось согласовать даже повестку работы

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в ближайшее время подведет итоги консультаций "малой группы" сирийского конституционного комитета. Об этом сообщили журналистам в офисе спецпосланника.

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"Брифинг Педерсена состоится в 13:00 (15:00 мск)", - указали в офисе спецпосланника.

В пятницу в Женеве возобновились консультации эмиссара ООН с представителями "малой группы" Конституционного комитета Сирии. Встречи проходят в закрытом режиме, отдельно с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества.

Традиционно участники переговоров стремятся полностью использовать возможности для работы в Женеве, и переговоры завершаются вечером, иногда даже ночью. Однако по итогам консультаций в четверг сопредседатели комитета от правительства и оппозиции Ахмед Кузбари и Хади аль-Бахра признали, что сторонам пока не удалось согласовать даже повестку работы.

Брифинг пройдет на улице, у дверей офиса спецпосланника. Поскольку в Женеве холодно и идет дождь, журналисты при отделении ООН обратились к пресс-службе с просьбой обеспечить условия для работы, установив палатку на месте встречи с Педерсеном.

Теги
СирияКризис в СирииПедерсен, Гейр
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