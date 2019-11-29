Посольство Украины в США пожаловалось в Госдеп из-за российского Крыма в приложениях Apple

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Посольство Украины в Вашингтоне обратилось в Государственный департамент и к руководству компании Apple в связи с тем, что корпорация стала отмечать Крым и Севастополь как российскую территорию в своих сервисах в России. Об этом украинское посольство в США сообщило в четверг на своей официальной странице в Facebook.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании", - сообщает дипломатическое представительство. "Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию", - отмечает посольство Украины.

Посольство напомнило, что согласно официальной позиции Украины и США, Крым является территорией Украины, несмотря на его воссоединение с Россией.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". Изменения в программе назвали "устранением ошибки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple за это решение и посоветовал ей не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ее сильная сторона". А бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от гаджетов производства Apple.