В Мадриде активисты Greenpeace разместили плакат против общества потребления

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"Черная пятница": когда и где искать максимальные скидки

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МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Активисты экологической организации Greenpeace разместили в пятницу огромный плакат в центре Мадрида против общества потребления.

На плакате написано: "Потребительство = климатический кризис". Он появился на улице Гран Виа, где расположено большое количество магазинов, в день распродаж товаров по сниженным ценам - "Черную пятницу".

Со 2 по 13 декабря в Мадриде пройдет 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Ожидается, что саммит посетят делегации около 200 государств, в том числе около 50 высокопоставленных представителей разных стран.