Во Франции экоактивисты блокируют входы в торговые центры

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Участники различных организаций, выступающих в защиту экологии, блокируют входы в торговые центры, протестуя против чрезмерного потребления товаров из-за очередных распродаж под брендом "Черной пятницы". В частности, пикеты проходят в главном ТЦ делового квартала "Дефанс" Les 4 Temps под Парижем и в Galeries Lafayette города Ренн.

"Что такое "черная пятница"? Это один день в году. Но на самом деле это нечто гораздо большее, по сути каждый день в мире - это "черная пятница". Существующая с начала 2000 года, она позволила крупным производителям готовой одежды увеличить производство на 60%. И всех стимулируют покупать больше и больше", - рассказал в эфире телеканала BFM один из активистов организации Extinction Rebellion.

Согласно кадрам прямой трансляции, группа молодых людей развернула плакаты с лозунгами в защиту климата, на который, как заявляют участники акции, сильно влияет чрезмерное производство товаров в мире. Параллельно в этом же торговом центре проводит аналогичную манифестацию движение Youth for Climate. Его представители держат в руках небольшие листки бумаги, на которых они выражают осуждение в адрес пятничных распродаж. Тем не менее, покупатели продолжают заходить в ТЦ сквозь ряды демонстрантов, магазины продолжают работу.