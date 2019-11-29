Правительство Ирака соберется на экстренное заседание для обсуждения отставки кабинета

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Ирака соберется в субботу на экстренное заседание для обсуждения отставки кабинета министров. Об этом сообщило в пятницу издание Baghdad Al Youm .

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил в пятницу о намерении уйти в отставку. "Ввиду трудных обстоятельств, с которыми пришлось столкнуться нашей стране и неспособности наладить взаимодействие между сторонами [властью и народом], в интересах Ирака и в целях избежания кровопролития и предотвращения дальнейшего сползания Ирака в пучину насилия и хаоса я передам председателю парламента прошение об отставке", - говорится в обнародованном информационным агентством INA заявлении премьера.

По поступающей из Багдада информации, в парламенте уже началась подготовка к проведению заседания. Согласно конституции страны, отставку кабинета министров должно одобрить большинство депутатов. В течение последующих 30 дней министры продолжат исполнять свои обязанности вплоть до назначения нового главы правительства.

Как пояснил директор Багдадского центра стратегических исследований Манаф аль-Мусауи, "Абдель Махди вынужден был уступить и объявить о готовности уйти со своего поста под давлением влиятельных религиозных деятелей страны, которые неоднократно обращались к депутатам парламента с призывами о смещении главы кабинета министров. По мнению ряда политических деятелей, "этот шаг, ценой которого оказались тысяча жизней, Абдель Махди должен был сделать намного раньше". Протестующие же считают, что отставки только премьера недостаточно, должен быть распущен парламент, уволены губернаторы.

По информации INA, в пятницу свои посты уже покинули глава канцелярии премьер-министра Ирака Абу Джихад аль-Хашими и генеральный секретарь правительства Хамид аль-Гази.