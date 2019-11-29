В США заявили, что Макрон сам до сих пор не решил, что он хочет от НАТО

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Приоритеты президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона относительно НАТО расходятся, французский лидер сам до сих пор не решил, что он хочет от альянса. Об этом заявил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Я думаю, что они очень уважают друг друга. У них разные приоритеты относительно альянса. Президент [Трамп] хочет сделать его сильнее, а распределение расходов более справедливым. Думаю, президент Макрон в некотором роде до сих пор решает, что он хочет", - сказал ведущий брифинга, отвечая на вопрос о взаимоотношении лидеров двух стран в вопросе будущего Североатлантического альянса.

Представитель администрации также прокомментировал высказывания Макрона относительно "смерти мозга" НАТО. По его словам, для "альянса, состоящего из 29, а в скором времени уже и 30, демократических стран" нормально иметь разногласия. Однако несмотря на это, среди союзников, по мнению американской администрации, существует единство.

"Члены альянса полностью согласны по поводу целей и общих обязательств", - убежден ведущий брифинга.