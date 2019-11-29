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Начало процедуры импичмента Трампа

Демократы дали Трампу больше времени на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер попросил президента до 6 декабря дать ответ

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) направил в пятницу американскому президенту Дональду Трампу письмо, в котором попросил до 6 декабря дать ответ относительно участия его адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства. Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета.

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"Пожалуйста, предоставьте комитету уведомление о том, будет ли ваш адвокат участвовать (в слушаниях - прим. ТАСС), не позднее 17:00 6 декабря (01:00 7 декабря мск)", - говорится в тексте письма.

Надлер таким образом продлил срок, к которому глава Белого дома должен проинформировать комитет, намерен ли его адвокат принять участие в слушаниях. Во вторник он уже направлял Трампу письмо с приглашением принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента, которые состоятся 4 декабря, попросив проинформировать комитет о решении не позднее 1 декабря. Тогда, в отличие от сегодняшнего письма, речь шла об участии в слушаниях не только адвоката, но и самого Трампа.

Как сообщила газета The Washington Post, американский лидер на прошлой неделе обсудил процедуру импичмента с Марком Пенном, который был главным стратегом экс-президента Билла Клинтона. Пенн заверил Трампа, что тот не будет отстранен от должности, посоветовал ему продолжать ездить по стране и встречаться со сторонниками.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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