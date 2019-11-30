СМИ: МИД КНДР подверг критике премьера Японии за ошибку в типе ракет

ПХЕНЬЯН, 30 ноября. /ТАСС/. Пхеньян подверг критике премьер-министра Японии Синдзо Абэ за то, что он назвал недавнее испытание КНДР ракетной системы залпового огня (РСЗО) сверхбольшого калибра запуском баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении замглавы департамента по делам Японии МИД КНДР, текст которого опубликовало в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Как отмечается в комментарии, "Абэ покрыл себя ужасным позором", назвав проведенные КНДР испытательные стрельбы РСЗО запуском баллистических ракет. При этом представитель МИД КНДР напомнил, что СМИ народной республики опубликовали фотографии с места проведения испытаний с тем, чтобы в мире не осталось сомнений в типе использованного вооружения. "Абэ в недалеком будущем сможет увидеть, что такое настоящая баллистическая ракета, у себя под носом", - резюмировал представитель МИД КНДР.

Ранее в четверг правительство Японии выразило КНДР протест в связи с новым ракетным пуском. Протест был передан по дипломатическим каналам через Пекин, так как между Японией и КНДР нет прямых дипломатических отношений. При этом Министерство обороны Японии сообщило, что КНДР в четверг могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря.

В пятницу власти КНДР сообщили о проведении испытаний многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, разместив в СМИ народной республики серию фотографий с места проведения запусков. Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.